РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Жители подмосковных Люберец до 4 декабря могут принять участие в онлайн-конкурсе поделок, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Малаховская библиотека приглашает люберчан принять участие в онлайн-конкурсе поделок «Умельцев руки золотые». Участники должны прислать фотографию поделки с указанием фамилии, имени, возраста и номера школы до 4 декабря по электронной почте: biblio_malahovka@mail.ru или в WhatsApp: 8(916)360-03-41», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в номинациях: поделки из природного материала, творческие работы, вышивка и вязание.

Он проходит в следующих возрастных группах: 6-10 лет; 11-18 лет; 18+.

Все работы будут опубликованы на официальных страницах библиотеки в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». Жюри выберет победителей, а приз зрительских симпатий определит голосование в комментариях под фотографиями участников. Имена победителей станут известны 12 декабря.