РИАМО - 24 ноя. Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» оперативно решил проблему уличного освещения на территории детского сада в Одинцове и возобновил его на территории образовательного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Московское бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 города Одинцово направил благодарственное письмо в адрес Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго», – добавляется в сообщении.

В письме говорится о помощи, которую оказала компания в оперативном возобновлении освещения на территории сада.

Ранее детский сад на 80 мест, который возводится на улице Твардовского в Балашихе, был присоединен к сетям АО «Мособлэнерго».