РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Специалист ультразвуковой диагностики Подольского роддома обнаружила у матери пятерых детей опухоль яичника на ранней стадии, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Доктор заметила проявление активности кровотока в маленьком, меньше 2-х сантиметров, образовании. В результате пациентке провели лапароскопию, и опухоль оказалась одним из редких видов злокачественного образования яичника. Теперь молодой маме пятерых детей ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Женщин попросили быть внимательными к своему здоровью и регулярно посещать гинеколога.