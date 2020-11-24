РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Новая дорога длиной чуть более 2 километров появится для подъезда с Варшавского шоссе рядом с Подольском к станции Остафьево МЦД-2 новой Москвы, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Новая дорога появится для подъезда с Варшавского шоссе к станции Остафьево МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Дорога длиной чуть более 2 километров соединит Южную улицу и Залинейный переулок», – говорится в сообщении.



По новой улице запустят движение автобусов. Разгрузят Варшавское и Симферопольское шоссе, так как жители ближайших районов Москвы и Московской области смогут пересаживаться с автомобилей на поезда наземного метро. Рядом со станцией появятся перехватывающие парковки, где можно будет оставить машину и продолжить путь по МЦД-2, и две отстойно-разворотные площадки.