РИАМО - 24 ноя. Минтранс Подмосковья и управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области опровергли информацию о том, что трасса А-108 является самой проблемной дорогой региона, кроме того, на трассе количество погибших в ДТП снизилось на 19%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ранее в СМИ появилась информация, что трасса А-108 является самой аварийной дорогой Подмосковья. В Минтрансе Подмосковья отметили, что это не совсем соответствует действительности.

«Федеральная трасса А-108 входит в число аварийных дорог Подмосковья по числу ДТП, в 2020 году на А-108 произошло 186 аварий, в которых 48 человек погибли и 242 человека получили различные травмы», - говорится в сообщении.

При этом трасса А-108 является самой протяженной автодорогой в регионе - 546 километров (в пять раз длиннее М-9 «Балтия» или в семь раз - М-8 «Холмогоры»), а также самой загруженной грузовым и легковым транспортом.

С учетом указанного фактора данная трасса не входит в пятерку наиболее аварийных автодорог. А еще, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на А-108 зафиксировано снижение числа погибших в ДТП на 19%.

Самой аварийной дорогой, учитывая число погибших и протяженность, является федеральная трасса М-2 «Крым», где в этом году зафиксировано 104 ДТП, в которых погибли 22 человека.

Также среди аварийных подмосковных дорог: М-5 «Урал», М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», Каширское шоссе, Волоколамское шоссе, М-8 «Холмогоры» и Егорьевское шоссе, где также зафиксировано снижение числа погибших в ДТП.

Минтранс Подмосковья совместно с региональным управлением ГИБДД и балансодержателями дорог ведет системную работу, направленную на снижение аварийности и тяжести последствий ДТП.

С 2016 года функционирует межведомственная рабочая группа в составе представителей министерства, ГИБДД, министерства образования, министерства здравоохранения, ГБУ «Мосавтодор», ФДА «Росавтодор», ГК «Автодор», которая рассматривает все ДТП с погибшими, разрабатывает оперативные мероприятия по недопущению их повторения, которые впоследствии реализуются в максимально короткий срок.

В ноябре 2020 года команда Московской области была отмечена дипломом за достижение наилучших показателей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого президентом поставлена задача обеспечить снижение смертности и количества очагов аварийности.