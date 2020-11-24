РИАМО – 24 ноя. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев внес инициативу, разрешающую подросткам старше 16 лет пользоваться охотничьим оружием, но только под контролем взрослого, сообщает kp.ru.

Сейчас эту инициативу обсуждают депутаты Госдумы. Ранее с таким же предложением выступала глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева.

«Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет», - сказал Пискарев.

Правильно пользоваться оружием должен учить подростка взрослый человек. Еще охотничье сообщество попросило Госдуму обсудить возможность бесплатной утилизации оружия, которое больше не нужно охотнику или устарело.​