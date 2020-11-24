РИАМО - 24 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил соблюдение мер профилактики коронавируса и организацию работы проката на центральном городском катке «Театральный», который открылся в Химках, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Каток «Театральный» – самый популярный в Химках. В прошлом году этот каток посетили почти 100 тысяч человек.

«Вход на лед для всех желающих бесплатный. Количество посетителей в этом сезоне регулируют с помощью системы QR-кодов. Билет на определенное время можно получить в кассе или через интернет, сеанс длится 1,5 часа», – говорится в сообщении.

На катке могут одновременно находиться до 150 человек.

«Нам очень нравится этот каток, второй год подряд радуемся такому классному подарку жителям Химок. Ребенок очень ждал этого, есть возможность проводить время с пользой», – отметила жительница городского округа Ирина Мутовина.

Коньки напрокат можно взять в специальном пункте. При необходимости коньки также заточат. Детям могут выдать шлемы, защиту и «пингвинов-помощников». Оплатить аренду инвентаря можно в кассах и на сайте. Правильно кататься научат инструкторы.

В павильоне проводят обеззараживание воздуха, в наличии одноразовые средства защиты. У посетителей измеряют температуру тела.

Мама одной из маленьких посетительниц катка Ольга Донцова-Сюренкова отметила доступную стоимость услуг на катке. Она также обратила внимание на новогоднюю атмосферу на катке, удобную раздевалку.

Дополнительные услуги, кроме занятий с инструктором, предоставляются бесплатно многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам Химок.

В Подмосковье этой зимой будут работать 152 катка, из которых 119 с натуральным льдом, 33 – с искусственным. Во время посещения катка в закрытых помещениях нужно надевать маску.