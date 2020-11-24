РИАМО - 24 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил соблюдение мер профилактики коронавируса и организацию работы проката на центральном городском катке «Театральный», который открылся в Химках, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Каток «Театральный» – самый популярный в Химках. В прошлом году этот каток посетили почти 100 тысяч человек.
На катке могут одновременно находиться до 150 человек.
«Нам очень нравится этот каток, второй год подряд радуемся такому классному подарку жителям Химок. Ребенок очень ждал этого, есть возможность проводить время с пользой», – отметила жительница городского округа Ирина Мутовина.
Коньки напрокат можно взять в специальном пункте. При необходимости коньки также заточат. Детям могут выдать шлемы, защиту и «пингвинов-помощников». Оплатить аренду инвентаря можно в кассах и на сайте. Правильно кататься научат инструкторы.
В павильоне проводят обеззараживание воздуха, в наличии одноразовые средства защиты. У посетителей измеряют температуру тела.
Мама одной из маленьких посетительниц катка Ольга Донцова-Сюренкова отметила доступную стоимость услуг на катке. Она также обратила внимание на новогоднюю атмосферу на катке, удобную раздевалку.
Дополнительные услуги, кроме занятий с инструктором, предоставляются бесплатно многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам Химок.
В Подмосковье этой зимой будут работать 152 катка, из которых 119 с натуральным льдом, 33 – с искусственным. Во время посещения катка в закрытых помещениях нужно надевать маску.
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