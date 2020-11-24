РИАМО - 24 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил создание бизнес-акселератора для самозанятых с автором идеи – студенткой МГУ Дианой Цыганковой, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Девушка представила этот проект президенту РФ Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября. Глава государства поручил губернатору оказать необходимую помощь в его реализации.

«Приходите со своей командой программистов к нам в ЦУР, вместе сделаем эту интернет-платформу и начнем ее тестировать. Мы открыты к сотрудничеству. Важно также поговорить с молодыми ребятами, имеющими ограничения по здоровью. Давайте проведем с ними такую совместную встречу», - подчеркнул Воробьев.

Основная идея акселератора - создать условия для занятия бизнесом молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. На создаваемой онлайн-платформе можно будет пройти онлайн-образование, получить готовый бизнес-проект. В рамках подписанного соглашения правительство Московской области поможет разработать программное обеспечения, окажет информационно-техническую поддержку. Кроме того, будет осуществлена помощь в подготовке и внедрении методических материалов.

«В России достаточно много акселераторов по предпринимательству, но для людей с ОВЗ такой платформы нет. Молодые ребята хотят реализовывать себя, им нужно помочь. Пилотную версию акселератора мы решили сделать в Московской области и затем тиражировать в другие регионы», - сказала Цыганкова.

Она подчеркнула, что уникальность проекта в том, что на протяжении всего процесса за обучающимися закрепляются наставники.

«На выходе состоится презентационная сессия, выбраны топовые проекты, которые будут поддержаны до полной их реализации. Главный итог – это официально зарегистрированный самозанятый», - отметила студентка.