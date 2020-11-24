РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Форум «Управдом» пройдет в формате видеоконференции 26 ноября в Подольске, в нем могут принять участие все желающие, обсудят вопросы капремонта МКД, сроки перехода на новую биллинговую систему ООО «МособлЕИРЦ», меры по улучшению качества вывоза отходов, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Окружной форум председателей советов многоквартирных домов Подольска «Управдом» состоится в формате видеоконференции в четверг, 26 ноября. Начало в 16:30. Жители Подольска смогут задать интересующие их вопросы онлайн в чате трансляции, а также предварительно направлять вопросы на электронную почту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска по адресу: komgkx.blag@yandex.ru» , - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия обсудят ряд вопросов. В том числе по капитальному ремонту многоквартирных домов; срокам завершения перехода на новую биллинговую систему ООО «МособлЕИРЦ»; принимаемым мерам по улучшению качества вывоза ТКО и КГО на территории Подольска. Также расскажут о правилах проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в электронном виде и другую полезную информацию.

В форуме примут участие первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко; руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД в Подольске Ольга Дорофеева; начальник управления «Подольск» ООО «МособлЕИРЦ» Александр Гусаков; директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Игорь Стасюк; представители Госадмтехнадзора Московской области и Госжилинспекции Московской области.

Ссылка на онлайн-трансляцию форума в социальной сети «ВКонтакте».