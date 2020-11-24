РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Северсталь» на выезде в Череповце во вторник, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник хоккейный клуб «Витязь» Подольска сразится с ХК «Северсталь» в Череповце. Подмосковная команда приехала на берега реки Шексны с одной целью - догнать ушедших вперед соперников, среди них и «Северсталь». Верим в «Витязей», - говорится в сообщении.

Подмосковная команда Михаила Кравеца в таблице дышит в спину череповчанам - разница в три очка. Начало игры в 19:00.