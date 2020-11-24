РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В Подольске возникла угроза срыва сроков окончания работ по установке и монтажу детских площадок и спортивных комплексов из-за погодных условий, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник первый заместитель председателя совета депутатов Любовь Ушанева вместе с коллегами-депутатами приняла участие в совещании, инициированном депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем по вопросу окончания работ по установке и монтажу детских площадок и спортивных комплексов в городском округе.

«Финансирование работ осуществляется по программе инициативного бюджетирования. В ходе совещания высказали опасения по срокам окончания работ из-за погодных условий. Максимович высказал претензии подрядчику и обозначил окончательные условия выполнения работ и возможных санкций в случае их нарушения», - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие председатель и сотрудники комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа, представитель подрядной организации ООО «Детский квартал».