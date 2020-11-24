РИАМО - 24 ноя. В Московской области сертификат на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов заменят на денежную выплату, порядок ее предоставления был одобрен на заседании правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«(Порядок - ред.), с одной стороны, значительно упростит подачу документов, с другой – даст льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации, которое ему необходимо, на свое усмотрение», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер выплаты составит от 1,2 до 30 тысяч рублей в зависимости от рекомендованного средства реабилитации.

Всего в 2019 году в Подмосковье техническими средствами реабилитации обеспечены 700 человек, выдано 1018 сертификатов на сумму 19 миллионов рублей.

В 2021 году на данную меру социальной поддержки предусмотрено 14,825 миллиона рублей. Это позволит произвести выплаты на приобретение технических средств реабилитации около 660 инвалидам.

На сегодняшний день 586 человек обеспечены сертификатами более чем на 13 миллионов рублей. Выдано 870 сертификатов. Из них реализовано 808.