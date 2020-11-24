РИАМО - 24 ноя. Истринская компания «Ингал», занимающаяся производством лекарственных средств, получила льготный заем по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заявка на выделение средств компании была одобрена в октябре этого года, выделенные средства предприятие получило уже в ноябре.

«Сумма займа для подмосковного предприятия составит 26,5 миллионов рублей, из них 8 миллионов предоставит ФРП Московской области. Общий бюджет инвестпроекта оценивается в 56,4 миллиона рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации проекта компания «Ингал» расширит текущие производственные мощности для создания лекарственных средств МНН Анидулафунгин в форме лиофилизата и МНН Икатибант в форме раствора в преднаполненных шприцах. Анидулафунгин используется при терапии грибковых инфекций. Икатибант применяется для лечения острых приступов наследственного ангионевротического отека. В результате расширения производственных мощностей будет создано семь новых рабочих мест.

Компания «Ингал» - высокотехнологичная научно-производственная лаборатория полного цикла: от идеи до конечного продукта. Завод осуществляет производство медицинских изделий для применения в ревматологии, ортопедии, лечебной и эстетической медицине.