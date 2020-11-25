РИАМО – 25 ноя. Торговая сеть «Пятёрочка» и компания PepsiCo проводят новогоднюю акцию, в ходе которой можно будет выиграть квартиру в Москве. Розыгрыш состоится 22 января 2021 года, говорится в сообщении торговой сети.

Акция «Исполняем мечты!» пройдет уже в третий раз. Её участники смогут выиграть также автомобили, смартфоны и другие ценные призы.

«В акции могут принять участие все покупатели, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении «Пятёрочки», — отмечают в торговой сети.

При выполнении этих условий вплоть до 11 января включительно за каждую покупку на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут получать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок – тем больше «шансов». Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнера акции PepsiCo под брендами Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda гостю будет начисляться дополнительный «шанс».

Помимо этого, еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш сертификатов интернет-магазина OZON и начисление 5 тысяч баллов на «Выручай-карту».

«Новый год – один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. Уже третий год подряд «Пятёрочка» проводит акцию «Исполняем мечты!». Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты еще приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты», - комментирует запуск акции директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.​