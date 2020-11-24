РИАМО - 24 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране будет проходить на добровольной основе, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам премьер-министра, необходимое количество вакцины должно быть в каждом регионе РФ, данная задача приоритетна. На встрече с производителями Мишустин подчеркнул, что в первую очередь препаратами будет обеспечен внутренний рынок.

«Цены на российские препараты должны быть приемлемыми, подчеркнул премьер-министр», - отмечается в материале.

Глава российского кабмина напомнил производителям, что массовая вакцинация россиян должна начаться в ближайшее время. Для реализации данной задачи создана рабочая группа, которая будет отвечать за масштабирование производства и координировать действия на всех уровнях.

Мишустин назвал ситуацию в стране с Covid-19 достаточно сложной. Все вакцины от коронавирусной инфекции будут включены в список жизненно важных лекарственных препаратов, доступ к вакцине должен быть у любого, кто выразит желание привиться.

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы две вакцины от Covid-19 — центра имени Гамалеи и научного центра «Вектор».​

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.