РИАМО - 24 ноя. В Московской области с начала текущего года от лейкоза крупного рогатого скота избавили 20 животноводческих хозяйств, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Вирус лейкоза КРС является хронической инфекционной болезнью, характеризующейся злокачественным разрастанием клеток кроветворных органов.

«Заболевание приводит к потере продуктивности животных, вынужденной их выбраковке, невозможности использовать больных животных для воспроизводства. Поэтому оздоровлению животноводческих хозяйств от лейкоза мы уделяем особое внимание. С начала года лейкоз крупного рогатого скота ликвидирован в 20 неблагополучных хозяйствах региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что ветеринары в 2020 году отобрали свыше 243,6 тысячи проб сыворотки крови для проведения исследований на лейкоз.

На сегодня в области остаются неблагополучными 21 хозяйство с численностью инфицированного лейкозом поголовья 6176 голов. Это составляет 3% от общего поголовья КРС в области.

Подмосковье является одним из лидеров по темпам оздоровления хозяйств от этой болезни. При этом за последние три года государственная ветеринарная служба Московской области вышла на новый уровень в данном вопросе. Уже внедрена технология разделения стада.

«Ветеринарные специалисты применяют методику ранней диагностики заболевания. По инструкции, кровь животных на наличие вируса необходимо исследовать с шести месяцев. В настоящее время уже с 15-дневного возраста определяется, является ли новорожденный молодняк вирусоносителем. Благодаря этому стало реально заранее отделить здоровых животных от больных», — подчеркнул министр.

Решение проблемы лейкоза является крайне затратным. Поэтому в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья», предприятиям, признанным неблагополучными по лейкозу, из бюджета области предусмотрены субсидии на оздоровление от вируса.

«Московская область — единственный субъект РФ, осуществляющий такие меры поддержки. В текущем году на реализацию данного мероприятия хозяйствам Подмосковья выплачено более 248 миллионов рублей», — заключил Разин.