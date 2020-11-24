РИАМО - 24 ноя. Строительство жилого дома для переселения по программе реновации завершили в районе Кузьминки в квартале 115, корпус 18, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На объекте завершены все строительные и отделочные работы, а также благоустройство придомовой территории. Дом введен в эксплуатацию», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В доме размещено 142 квартиры. Их общая площадь составляет 8,2 тысячи квадратных метров. Первый этаж дома является нежилым. Здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Придомовую территорию озеленили и благоустроили — оборудовали детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.

«Всего в районе Кузьминки новые квартиры получат жители 287 сносимых домов, для начала переселения подобраны 19 стартовых площадок. Четыре дома введены в эксплуатацию ранее, в два из них сейчас ведется переселение жителей. До конца года планируется ввести еще три дома», — добавил Загрутдинов.