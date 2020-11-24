РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В Подольске полицейские и общественники провели беседу в мусульманском центре и рассказали о нюансах действующего миграционного законодательства, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск приняли участие в круглом столе «Взаимодействие правоохранительных и религиозных организаций» в мусульманском центре «Рахман». В мероприятии приняли участие начальник отдела по вопросам миграции подполковник полиции Константин Павлов, член Общественного совета при УМВД, имам-хатыб мусульманского центра «Рахман» Рафаиль Хамзин, сотрудники полиции и прихожане.

«Встречу провели для поддержания взаимодействия между правоохранительными органами и представителями религиозных организаций, а также оказания правовой помощи. Павлов рассказал о нюансах действующего миграционного законодательства. Также напомнил, что по многим вопросам можно обращаться в специализированные центры поддержки мигрантов», - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что важным фактором для профилактики экстремистских настроений является формирование правовой культуры и воспитание терпимого отношения к другим лицам вне зависимости от их национальности, отношения к религии и социального статуса.

С приветственным словом обратился глава мусульманского центра Рустам Давыдов. Он рассказал историю образования центра, а также отметил важность проведения подобных мероприятий на постоянной основе.

В конце встречи сотрудники управления рассказали присутствующим о наиболее распространенных способах дистанционного мошенничества и раздали информационные памятки, после чего сделали фотографии на память.