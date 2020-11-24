РИАМО - 24 ноя. В Подмосковье на сегодняшний день уже проведено более 2 тысяч общих собраний жильцов в электронном виде, а еще порядка 13 тысяч находится на этапе проведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Электронная форма проведения решает вопросы со сложностью документального оформления, необходимостью персонального уведомления каждого собственника, а также делает легче подсчет голосов и повышает явку голосующих, а еще снижает риск фальсификации результатов.

«Всего в текущем году в Подмосковье запланировано провести 10 тысяч общих собраний собственников в онлайн формате. Главным удобством электронного формата собраний для жителей региона является то, что проводить предварительные собрания по выбору системы не требуется», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что сервис максимально доступен для каждого пользователя. Инициатором первого ОСС с использованием системы может стать собственник или управляющая организация.

Собственники авторизуются в системе через учетную запись Госуслуг, а юридические лица участвуют в собрании, обращаясь к администратору. При этом как частные собственники, так и юридические лица могут провести голосования посредством Единой информационной аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Темы собраний могут быть самыми разнообразными.

Собственники помещений имеют возможность проголосовать онлайн с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках AppStore и Google Play.