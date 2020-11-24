РИАМО - 24 ноя. На сегодняшний день москвичам рекомендуется использовать только плиты с автоматикой «газ-контроль», которая перекроет газ в случае утечки, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Основные замечания (свыше 87%), выявляемые во время ежегодного планового технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных жилых домах Москвы, относятся к состоянию газовых приборов и запорной арматуры (газовый кран), ответственность за безопасную работу которых несет собственник жилых помещений.

«Принципиально важно сегодня использовать только плиты с автоматикой «газ-контроль», отвечающие требованиям безопасности с гарантией завода-изготовителя. Эта функция обеспечивает перекрытие газа при погасании горения пламени в горелке», — отметила начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования «Мосгаза» Татьяна Киселева.

Она отметила, что наличие данной функции позволяет существенно сократить риски пользования газовым прибором обезопасить людей.

Срок службы газового оборудования составляет 10-12 лет. Ежегодно в Москве меняется в среднем 24 тысячи газовых плит и водонагревателей.