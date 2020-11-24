РИАМО - 24 ноя. В инновационном центре «Сколково» состоялся слет выпускников детских домов Московской области «Право на успех», на него собрались свыше 150 выпускников детских домов разных лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Мероприятие стало уже традиционным – оно проходит уже в четвертый раз. В этом году встреча прошла очно-дистанционно. С десятью ребятами мы встретились лично, а еще более 100 выпускников присоединились к мероприятию в режиме онлайн», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что каждому выпускнику представилась возможность рассказать о своих успехах, поделиться опытом самостоятельной жизни. Они также смогли встретиться с известными деятелями спорта, культуры и искусства.

«Например, сегодня с нами были певица Зара, известный российский боксер Денис Лебедев, а в режиме онлайн также присоединились российский политический деятель и актриса Мария Кожевникова, артист театра Юрий Куклачев», - добавила министр.

По ее словам, в Московской области уделяется большое внимание поддержке воспитанников детских домов.

«Нам важно быть на связи с выпускниками детских домов, поддерживать ребят в их уже взрослой жизни. На особом контроле у нас находится вопрос обеспечения их квартирами. Подмосковье – это регион, где ежегодно 100% детей-сирот, имеющих право на жилье, получают квартиры. То есть, сколько у нас детей стоит в очереди, столько детей квартиры и получают», – уточнила Каклюгина.

Она отметила, что в 2020 году планируется выдать ключи от собственного жилья 780 сиротам. Жильем уже обеспечены 648 детей, до конца текущего года данная работа будет завершена.

«Кроме того, сироты, обучающиеся в колледжах и вузах по очной форме, получают губернаторскую стипендию в размере 6 тысяч рублей каждый месяц. Причем поддержку получают все дети, вне зависимости, где находится учебное заведение», - подчеркнула министр.

Она также поблагодарила всех выпускников за активную позицию и пожелала новых успехов.

«Не бойтесь работать над собой и быть лучшими. Мы рядом и всегда поможем вам реализовать все планы и мечты», – резюмировала Каклюгина.