РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. В подмосковных Котельниках в 2021 году комплексно благоустроят три детские площадки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Котельники информирует о том, что в период с 1 мая по 1 октября 2021 года планируется комплексное благоустройство детских игровых площадок по следующим адресам: 3-й Покровский проезд, дом 4; улица Кузьминская, дом 19; микрорайон Ковровый, дом 10», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(498)742-20-56.