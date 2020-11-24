РИАМО - 24 ноя. Последний из 390 современных трамваев «Витязь» прибыл в Москву досрочно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Первые пассажиры прокатятся на нем уже совсем скоро», — отмечается в сообщении.

Кроме того, «Мосгортранс» недавно подписал с ПК «Транспортные системы» контракт еще на 74 трехсекционных и 130 полностью низкопольных односекционных трамваев.

В скором времени быстрые и современные трамваи полностью заменят устаревшие модели.