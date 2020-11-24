РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Жители Люберец могут принять участие в четвертом Всероссийском правовом диктанте, который пройдет с 3 по 10 декабря в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Основные задачи диктанта - повышение мотивации жителей к изучению права и получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения», - говорится в сообщении.

Организаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В условиях распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в режиме онлайн на официальном портале. Участники диктанта получат сертификат с личными результатами на электронную почту.





