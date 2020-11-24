РИАМО - 24 ноя. Комитет лесного хозяйства Московской области приступил к консервации порядка 200 единиц лесопожарной техники, предназначенной для тушение пожаров на землях лесного фонда, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного комитета.

Техника готовится к консервации посредством специальной обработки поверхностей, частей оборудования и техники, резиновых элементов. В рамках подготовки также проводится проверка исправности автомашин, оборудования и их укомплектованность.

«Порядка 200 единиц техники — пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, бульдозеры и иная спецтехника — будут тщательно проверены, отремонтированы, а затем поставлены на хранение до весны», — сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Тушением лесных пожаров на землях лесного фонда занимаются сотрудники подведомственного комитету Государственного автономного учреждения Московской области «Центрлесхоз».