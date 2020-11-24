РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. Пациентам детского инфекционного отделения Мытищинской городской клинической больницы с коронавирусом передали «Коробку храбрости», сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В медицинских учреждениях Московской области реализуется проект «Добрая комната» регионального отделения партии «Единая Россия». Маленьким пациентам стационаров передают «Коробку храбрости», в которой собраны книги, раскраски, цветные карандаши, альбомы. «Коробка храбрости» поступила и в Мытищинскую городскую клиническую больницу.

«Руководитель регионального исполнительного комитета Московского областного регионального отделения ВПП «Единая Россия» Денис Перепелицын и депутаты фракции «Единая Россия» совета депутатов Мытищ во главе с его председателем Андреем Гореликовым передали для пациентов детского инфекционного отделения МГКБ «Коробку храбрости». Она была собрана при поддержке мытищинского отделения партии», - говорится в сообщении.

Врач инфекционного отделения для детей МГКБ Рая Попова отметила, что содержимое коробки, несомненно, даст детишкам почувствовать домашнюю атмосферу.

«С мая детское инфекционное отделение работает с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Малыши переносят заболевание легче, но им сложнее, чем взрослым, находится в больнице, поэтому очень важно отвлечься», - сказала Попова.

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24 НОЯБРЯ

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- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

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В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

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