РИАМО - 24 ноя. За неделю в центр содействия строительству при правительстве Московской области поступили на сопровождение 20 проектов, среди них есть ледовая арена, автотехсервис и складские комплексы, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Четыре из них представляют крупный бизнес и шестнадцать – малый», - говорится в сообщении.

Поддержку окажут ледовой арене на 100 рабочих мест и площадью 3,4 гектара в Мытищах, офисно-производственному комплексу на 45 рабочих мест площадью 1,2 гектара в Дубне, станции АЗС на 15 рабочих мест площадью 0,3 гектара в Кашире и другим проектам.