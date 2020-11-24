РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Волонтеры подмосковного Подольска за прошедшую неделю оказали адресную помощь около 60 горожанам, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры центра помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, с 17 по 24 ноября помогли около 60 жителям, обратившимся за помощью. В частности, была оказана адресная помощь: покупка, доставка продуктов и медикаментов», - говорится в сообщении.

Волонтеры из учреждений сферы молодежной политики и волонтеры-медики продолжают ежедневно помогать медучреждениям округа, а к помощи гражданам продолжают присоединяться депутаты совета депутатов Подольска.

Обратиться за помощью в центр горожане могут по телефону: 8(496)750-04-93 или 8(800)200-34-11.