РИАМО - 24 ноя. Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей различного достоинства на юниорском первенстве Европы по боксу, в котором участвовали порядка 300 атлетов из более чем 20 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Успешные выступления подмосковных боксеров помогли завоевать сборной России первое общекомандное место в официальном зачете турнира. Это отличный результат как для спортсменов, так и для тренеров. А еще во время первенства Европы Роберт Бадалян сумел выполнить норматив «Мастер спорта России международного класса». Поздравляю подмосковных спортсменов с завоеванием заслуженных наград!» – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Спортсмены Подмосковья удостоились четырех золотых медалей, обладателями которых стали Диана Ермакова в весовой категории до 48 килограммов, Анастасия Холуева (до 69 килограммов) и Ксения Олифиренко (до 81 килограмма) и Роберт Бадалян (до 49 килограммов).

Также у боксеров три серебряные медали, которых удостоились Маргарита Зуева (до 75 килограммов), Владислава Комарова (до 91 килограмма) и Михаил Усов (до 75 килограммов). Бронзовая медаль соревнований в весовой категории до 57 килограммов досталась Алине Кантемировой.

Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет проходило в Черногории с 13 по 22 ноября.