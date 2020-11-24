РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Строительство школы на 1100 мест в Подольске завершится к 1 сентября 2021 года, строительная готовность объекта составляет более 55%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске на Бородинском бульваре продолжается строительство школы на 1100 мест. Ввод объекта планируется к 1 сентября 2021 года. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов. Заказчиком выступает администрация округа.

«На объекте задействованы 47 рабочих и четыре единицы техники. Выполняются работы по устройству монолитных конструкций, кладка стен, устройство инженерных систем, благоустройство прилегающей территории. Строительная готовность объекта - более 55%», - говорится в сообщении.

Согласно проектной документации, в четырехэтажном здании общей площадью более 16,5 тысячи квадратных метров предусмотрено размещение классов для урочной и внеурочной деятельности, мастерских, столовой, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, административных и вспомогательных помещений.

Пришкольную территорию благоустроят, создадут физкультурно-спортивную зону с площадками для командных игр, учебно-опытные зоны для учащихся.