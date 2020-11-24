РИАМО – 24 ноя. Ушел из жизни заслуженный тренер СССР и России по биатлону Михаил Ткаченко, ему было 67 лет, сообщает Газета.ru.

«С 2014 года Ткаченко пришлось бороться с тяжелой болезнью. До последних месяцев жизни он выходил на тренерскую биржу. Держал связь со спортсменами и коллегами по тренерскому цеху», - говорится в сообщении.

Ткаченко являлся тренером таких спортсменов, как шестикратный чемпион мира Валерий Медведцев, трехкратный чемпион мира Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева.​