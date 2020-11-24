РИАМО - 24 ноя. Пробки до восьми баллов из десяти возможных могут образоваться на дорогах Москвы с 18:00 до 20:00 вторника, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В это время в столице ожидают снег и дождь.

«Будьте особенно внимательны на дорогах, не гоняйте и держите дистанцию. И не забывайте про места с дорожными работами. Там плотно, учитывайте при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Основные затруднения из-за проведения дорожных работ прогнозируются на 82-м километре МКАД (внешняя и внутренняя сторона); Волоколамском шоссе, МКАД (внешняя сторона); проспекте Мире (Северянинский проезд); Большом Каменном мосту; Пятницком шоссе в районе дома 54; ТТК, Нижегородская эстакада; Дмитровском шоссе в районе дома 67; 31-м километре МКАД (внутренняя сторона); 53-м километре МКАД (обе стороны).