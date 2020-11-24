РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Работу светофоров на перекрестке Ильинского шоссе с улицами Военный городок Павшино и Заводской в Красногорске восстановят в ближайшие дни, сообщил заместитель главы администрации горокруга Евгений Владимирский.

Эксперимент по изменению схемы движения на Ильинском шоссе, который проводило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в данный момент приостановлен. В рамках эксперимента была закрыта часть левых поворотов. В частности, отсутствовала возможность выехать налево из военного городка Павшино и с улицы Заводской.

«Чтобы запустить движение в прежнем режиме, необходимо восстановить светофорный объект, который был частично демонтирован. Сегодня (24 ноября - ред.) и завтра его будут восстанавливать. Надеюсь, что восстановят, и движение запустят в прежнем режиме», - сказал Владимирский.

Он пояснил, что все светофоры на перекрестке объединены в единый светофорный объект, работой которого управляет один контроллер.