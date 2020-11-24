РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Спортсмен из Подольска Гасан Исмайлов занял второе место на Открытом первенстве Раменского городского округа по дзюдо, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

22 ноября во Дворце спорта «Борисоглебский» прошло Открытое первенство Раменского городского округа по дзюдо.

«В возрастной группе 2004-2005 года рождения воспитанник спортивной школы «Весна» и Детско-юношеского клуба дзюдо «Русич» Гасан Исмайлов занял второе место в весовой категории свыше 90 килограмм», - говорится в сообщении.

Комитет по физической культуре и спорту администрации округа поздравил спортсмена и тренеров с победой.