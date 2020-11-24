РИАМО - 24 ноя. Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Медплант» за десять месяцев 2020 года выпустила 3,7 тысячи единиц медизделий для реанимации и мониторинга состояния пациентов, говорится в сообщении пресс-службы технополиса.

«Компания «Медплант» специализируется на производстве медицинского оборудования для экстренной медицины, в том числе для комплектации автомобилей скорой помощи», — сказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что за десять месяцев 2020 года производитель нарастил выпуск пульсоксиметров до 3738 штук, что в два раза превышает объемы всего прошлого года.

Он добавил, что раньше приборы для измерения пульса и уровня насыщения крови кислородом использовали только медучреждения. Сегодня их приобретают и частные лица.

«За этот же период производство портативных шприцевых дозаторов увеличено в три раза и составляет почти 800 штук», — подчеркнул Дегтев.