РИАМО - 24 ноя. За прошедшие две недели в Подмосковье было согласовано предоставление 47 земельных участков для передачи многодетным семьям с тремя или более детьми и образование 55 новых земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Совместная работа с администрациями городских округов Московской области по подбору земельных участков для предоставления многодетным семьям и их согласованию продолжается, несмотря на пандемию.

«В Егорьевске администрация округа подготовила девять земельных участков для предоставления многодетным семьям, в Мытищах – шесть участков, в Шатуре и Сергиево-Посадском - по пять земельных участков, в Орехово-Зуеве и Истре - по четыре земельных участка, в Коломне - три участка», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что также по несколько участков согласованы для передачи семьям с тремя и более детьми в Раменском, Дубне, Чехове, Серпухове, Кашире, Солнечногорске, Ступине, Серебряных Прудах и Шаховской.

Также министерство имущественных отношений Московской области согласовало образование 55 новых земельных участков для передачи многодетным семьям. 21 земельный участок готовится в городском округе Чехов, 15 – в городском округе Коломна, 14 - в Сергиево-Посадском городском округе, а также по несколько земельных участков - в Пущине, Озерах и Егорьевске.

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