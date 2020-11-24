РИАМО - 24 ноя. Второй Западный окружной военный суд признал виновным в содействии терроризму россиянина Абдурасула Абдухамидова, он приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Москве и Подмосковью.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

«Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по городу Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что Абдухамидов переводил деньги членам «Исламского государства» (организация запрещена в РФ - ред.), находящимся на территории Сирии, тем самым обеспечивая их участие в террористической деятельности.