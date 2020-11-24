РИАМО - 24 ноя. Эксперт региональной тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Московской области» Андрей Цэрнэ рассказал, как снизить аварийность на областной трассе А108, признанной наиболее опасной автодорогой Подмосковья.

Дорога федерального значения А108 «Московское большое кольцо» оказалась одной из наиболее опасных в регионе — именно здесь, по данным регионального главка МЧС, происходит большая часть аварий со смертельным исходом.

«Трасса довольно узкая, двухполосная. Качество дороги там сейчас хорошее, скорости нарастают, и основные аварии с несчастными случаями и погибшими — это лобовые столкновения», — сказал Цэрнэ в эфире «Радио 1».

По его словам, самый эффективный элемент предотвращения «лобовух» — разделение полос барьерным ограждением. Жесткое бетонное ограждение разместить не представляется возможным — трасса слишком узкая, а вот тросовое — вполне реально.

«Если мы увеличим количество тросовых ограждений на А108, количество ДТП, конечно, уменьшим», — уверен эксперт.

Он также подчеркнул, что на дороге не хватает освещения. Это тоже одна из причин частых ДТП — 40% всех аварий происходит именно в ночное время.

«В этом году из-за пандемии упало поступление налогов в бюджет, и очень много программ и на федеральном, и на региональном уровне, к сожалению, были не выполнены. В том числе и большая программа по освещению. <…> Если в следующем году Автодор уделит внимание освещению своих дорог, это существенно уменьшит количество аварий», — заключил Цэрнэ.