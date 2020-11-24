РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В Подольске на пересечении улиц Советская и Комсомольская перенесли пешеходный переход, с чем жители оказались не согласны, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска, депутат горсовета, член фракции «Единая Россия» Максим Круглов проверил пешеходные переходы.

«Люди пока привыкают к новшеству. Считаю, что безопасность превыше всего. Перенос пешеходного перехода - это необходимость, так как старый пешеходный переход являлся небезопасным», - сказал Круглов.

На пересечении улиц Советская и Комсомольская ранее перенесли пешеходный переход и установили новое ограждение. По этому поводу было много обращений от жителей.