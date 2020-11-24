РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В Балашихе оперативный волонтерский штаб «Единой России» продолжает оказывать ежедневную помощь пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, продукты первой необходимости отвезли 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Акопу Тер-Карапетянцу, сообщил член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Балашиха Рустам Фахрисламов.

В связи с распространением коронавируса Роспотребнадзор призывает пожилых россиян соблюдать режим самоизоляции. Жителям от 65 лет рекомендуют не посещать места скопления людей и быть дома. Многие из них обращаются к волонтерам, которые оказывают содействие по обеспечению продуктами питания и медицинскими препаратами.

«Волонтер отвез продукты первой необходимости Акопу Зармайровичу Тер-Карапетянцу, инвалиду Великой Отечественной войны, который в конце июня отметил 100-летний юбилей. Он был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II степени», - сказал Фахрисламов.

Он пожелал фронтовику крепкого здоровья и жизнелюбия. Также депутат побывал у пенсионерки из микрорайона Железнодорожный, которая строго соблюдает режим самоизоляции.

«Многие жители нашего города вынуждены находиться на самоизоляции. И так как пожилые люди оказались в группе особого риска - заботиться о них нужно в первую очередь», - подчеркнул Фахрисламов.

Если вам необходима помощь, вы можете обратиться в волонтерский штаб партии «Единая Россия» в Балашихе. Общественная приемная в Балашихе: 8 (495) 522-50-19, 521-12-03. Региональная общественная приемная: 8 (498) 547-34-35.