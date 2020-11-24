РИАМО - 24 ноя. Двух мужчин, подозреваемых в попытке хищения крупной суммы денег, задержали в центре столицы, они намеревались украсть 54 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке хищения 54 миллионов рублей путем мошенничества», - сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Один из представителей кредитного учреждения подал заявление в полицию. По словам заявившего, в офис организации на Новодмитровской улице обратилось двое неизвестных. Они предоставили менеджеру документы, на основании которых стороны заключили договор факторингового обслуживания. Реестр на финансирование мужчины предоставили в один из бизнес-центров, чтобы получить 54 миллиона рублей, которые принадлежат банку, однако документы вызвали подозрение у сотрудников, которые и обратились в полицию.

Двое приезжих мужчин в возрасте 47 и 43 лет были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.