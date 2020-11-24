РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Пробка длиной более 3 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 16:38 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также движение затруднено в центре округа на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Стекольникова, Матросская и других.