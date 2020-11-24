РИАМО - 24 ноя. Центральный банк России представил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября, курс европейской валюты снизился по отношению к рублю, передает Федеральное агентство новостей.

«Доллар в среду, 25 ноября, будет стоить 75,8146 рубля (рост составит 5 копеек), евро снизится до 89,8934 рубля (валюта потеряет 4 копейки). Обстановка на рынке остается стабильной благодаря последовательному укреплению мирового финансового сектора и нарастающей активности инвесторов», - говорится в сообщении.

Рубль показал рост в последние недели благодаря снятию ряда факторов риска. Игроки мировых бирж заинтересованы во вложении в активы развивающихся государств. Аналитики уверены, что именно рубль обеспечит наибольшую доходность в сложившихся обстоятельствах.