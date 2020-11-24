РИАМО - 24 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пациентов «красной» зоны временного стационара, который развернули в новом ФОКе в Химках, он подарил им фрукты и пожелал выздоровления, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В настоящий момент в стационаре лечатся свыше 300 пациентов с Covid-19. Прием заболевших здесь начали с 9 ноября. Лечение проходят жители северо-запада области, а также столицы. На первом этаже расположены койки для тяжелых больных, на втором для тех, у которых легкая форма коронавируса.

«Хочу сказать спасибо медикам. Мы были в разных палатах, медицинская помощь оказывается своевременно, люди благодарят, чувствуют заботу, профессионализм, есть все необходимые медикаменты», — сказал Воробьев.

По его словам, необходимо было не просто открыть койки на месте спортивного комплекса — это все должно комплексно работать.

«Мы видим, что практически восемь из десяти пациентов пользуются кислородом. Кислород это важно, наша задача была своевременно его сюда провести», — подчеркнул губернатор.

В стационаре есть все необходимое диагностическое оборудование, аппараты ИВЛ, кислородные койки, два передвижных рентген-аппарата, мобильный УЗИ-аппарат и кардиографы.

«Компьютерную томографию и клинические лабораторные исследования мы проводим в хирургическом корпусе», — добавил главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Губернатор также пообщался с медиками, которые попросили помочь им с обеспечением специализированной обувью.

Сотрудникам Химкинской областной больницы вручили награды. Почетное звание «Заслуженный врач России» присвоили главврачу Владиславу Мирзонову, врачи Владимир Бахта, Наталья Минасян и Максим Метельский удостоены ордена Пирогова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.