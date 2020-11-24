РИАМО - 24 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пациентов «красной» зоны временного стационара, который развернули в новом ФОКе в Химках, он подарил им фрукты и пожелал выздоровления, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В настоящий момент в стационаре лечатся свыше 300 пациентов с Covid-19. Прием заболевших здесь начали с 9 ноября. Лечение проходят жители северо-запада области, а также столицы. На первом этаже расположены койки для тяжелых больных, на втором для тех, у которых легкая форма коронавируса.
«Хочу сказать спасибо медикам. Мы были в разных палатах, медицинская помощь оказывается своевременно, люди благодарят, чувствуют заботу, профессионализм, есть все необходимые медикаменты», — сказал Воробьев.
По его словам, необходимо было не просто открыть койки на месте спортивного комплекса — это все должно комплексно работать.
«Мы видим, что практически восемь из десяти пациентов пользуются кислородом. Кислород это важно, наша задача была своевременно его сюда провести», — подчеркнул губернатор.
В стационаре есть все необходимое диагностическое оборудование, аппараты ИВЛ, кислородные койки, два передвижных рентген-аппарата, мобильный УЗИ-аппарат и кардиографы.
«Компьютерную томографию и клинические лабораторные исследования мы проводим в хирургическом корпусе», — добавил главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
Губернатор также пообщался с медиками, которые попросили помочь им с обеспечением специализированной обувью.
Сотрудникам Химкинской областной больницы вручили награды. Почетное звание «Заслуженный врач России» присвоили главврачу Владиславу Мирзонову, врачи Владимир Бахта, Наталья Минасян и Максим Метельский удостоены ордена Пирогова.
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