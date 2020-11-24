РИАМО - 24 ноя. Видеозапись с моментом смертельного ДТП на улице Маршала Бирюзова в столице, опубликовали в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

На улице Маршала Бирюзова в Москве во вторник столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар. В результате ДТП погибла женщина, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка.

В ролике видно, как одна машина выезжает на перекресток и начинает поворачивать налево, а другая на скорости въезжает ей в бок. От удара одна из машин разворачивается, а другую отбрасывает с перекрестка прямо на тротуар.

По факту аварии проверку начали в столичной прокуратуре и Следственном комитете.

Видео смертельного ДТП с наездом на пешеходов на улице Маршала Бирюзова в Москве>>