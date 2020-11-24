РИАМО - 24 ноя. Ученые выяснили, что ополаскиватель для рта может снизить риск заражения коронавирусом, так как он уменьшает уровень концентрации вирусных частиц на слизистой рта, передает Nation News.

«Ученые исследовали несколько средств профилактики для полости рта и пришли к выводу, что в составе ополаскивателя, который эффективно подавляет вирусные частицы в полости рта, должен быть цетилпиридиний хлорид», - говорится в сообщении.

Данное средство имеет антисептические свойства и используется в ополаскивателях для улучшения здоровья зубов, профилактики зубного налета и против гингивита.

Такие ополаскиватели могут эффективно защищать полость рта от коронавирусной инфекции, для этого необходимо полоскать рот в течение 30 секунд.

Также вышеуказанное вещество содержится в некоторых зубных пастах, леденцах и спреях.

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24 НОЯБРЯ

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В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

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