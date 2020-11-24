РИАМО - 24 ноя. Новая фотозона «Крылья» и уютный уголок для отдыха открылись на самой высокой смотровой площадке Европы в международном центре «Москва-Сити», сообщил РИАМО представитель пресс-службы PANORAMA 360.

Площадка расположена на 89-м этаже башни «Федерация-Восток» — отсюда открывается захватывающий вид на российскую столицу.

«На смотровой площадке открылась новая фотозона «Крылья». Сделанный здесь снимок украсит любую страничку в соцсетях и не останется незамеченным. Также появились уютные пуфы, на которых приятно расслабиться после рабочего дня, наблюдая с высоты за вечерним мегаполисом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на смотровой площадке соблюдаются все требования Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Ежегодно площадку Panorama 360 посещает свыше 600 тысяч человек. С высоты 327 метров над городом открывается захватывающий панорамный вид на все основные достопримечательности Москвы, ориентироваться по которым позволяют приложение AR Moscow City и интерактивный гид, аналогов которым нет ни на одной смотровой в мире.