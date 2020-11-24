РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. В городском округе Мытищи до 15 декабря уберут мусор на строительной площадке по улице Рождественская, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Мытищ написал на портал обращение, в котором он сообщил о неубранном мусор на территории строительства стадиона за забором напротив дома №2 на улице Рождественская.

«Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело обращение по вопросу ненадлежащего содержания строительной площадки. Главным управлением проводится плановая выездная проверка строительства объекта по указанному адресу. Срок решения: 15 декабря 2020 года», - сказала начальник управления специальных видов надзор Елена Литвинова.

Она добавила, что по итогам проверки в случае, если замечания, указанные в обращении, не будут устранены в ходе проверочных мероприятий, в отношении застройщика будут приняты исчерпывающие меры реагирования в пределах предоставленных полномочий.