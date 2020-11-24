РИАМО - 24 ноя. Отечественная вакцина «Спутник V» от коронавируса будет стоить за рубежом меньше 20 долларов, сообщает Газета.ru.

Цена одной дозы вакцины будет составлять менее 10 долларов, однако вакцина состоит из двух доз.

«Таким образом, стоимость вакцины «Спутник V» будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью», — сообщается на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.

Известно, что цена на вакцину действительна с февраля 2021 года.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.