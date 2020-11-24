РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Люберецкий оркестр народных инструментов «Русский лад» стал лауреатом II степени Международного музыкального конкурса «Малахитовая шкатулка», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Ученики и преподаватели детской музыкальной школы №2 продолжают радовать нас своими успехами. Ребята под руководством Валерия Калинина продемонстрировали на конкурсе высокое мастерство и стали лауреатами второй степени», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляю ребят и желаю, чтобы всегда хватало терпения и упорства для достижения желаемого результата!» - заключил глава Люберец.